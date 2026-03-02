A Milano, il tram che si è ribaltato è al centro di un'inchiesta in cui è coinvolto l’autista, accusato di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni. La polizia ha sequestrato documenti presso l’azienda di trasporto pubblico e ha ispezionato il mezzo. L’indagine si basa anche sull’ipotesi di

Nell'imputazione i reati vengono contestati anche con l'ipotesi del "concorso anomalo", previsto dall'articolo 116 del codice di procedura penale. Ragion per cui non è escluso che altre persone saranno iscritte nel registro degli indagati L'autista del tram deragliato a Milano Pietro M. è sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni, sequestri in sede Atm

