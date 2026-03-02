Tram deragliato a Milano indagato il conducente | Ho avuto un mancamento è diventato tutto nero

Il conducente del tram della linea 9 coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di disastro ferroviario colposo. Secondo quanto riferito, l’uomo ha dichiarato di aver avuto un mancamento, che lo ha fatto diventare tutto nero. L’incidente ha causato disagi e interruzioni sulla linea tramviaria.

Il conducente del tram della linea 9 deragliato a Milano il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di disastro ferroviario colposo. L’autista, che sarà nuovamente ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti, avrebbe riferito di aver accusato un improvviso malore poco prima di perdere il controllo del mezzo. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, sessantenne con 35 anni di servizio alle spalle, tutto sarebbe accaduto in pochi istanti: prima un forte dolore alla gamba, poi un mancamento. “Era diventato tutto nero e ho perso il controllo”, avrebbe spiegato poco prima di lasciare l’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

