Tram deragliato a Milano l' autista | È diventato tutto nero e ho perso il controllo

Un tram si è improvvisamente deragliato a Milano, causando scompiglio tra i passeggeri e il personale. L’autista ha riferito di aver perso il controllo del veicolo, commentando che tutto si è fatto improvvisamente nero prima dello schianto. Finora non sono stati segnalati danni gravi o feriti, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un dolore improvviso alla gamba, poi il vuoto. È così che l'autista 60enne, descrive i momenti che hanno preceduto il deragliamento del tram avvenuto venerdì a Milano. In un'intervista rilasciata a La Repubblica poco prima di lasciare l'ospedale Ospedale Niguarda, l'uomo ha parlato di un malore che lo avrebbe colto mentre era alla guida: "È diventato tutto nero, non vedevo più nulla e non sono riuscito a mantenere il controllo"., Il conducente, con alle spalle 35 anni di servizio sempre sui mezzi pubblici cittadini, ha raccontato di non aver mai vissuto un episodio simile. "Ho iniziato a lavorare nel marzo del 1991. In tutto questo tempo non avevo mai avuto incidenti" ha ricordato, aggiungendo: "Stavo procedendo regolarmente quando ho avvertito un forte dolore alla gamba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

