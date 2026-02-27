Un tram della linea 9 di Milano è deragliato nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nelle vicinanze del centro città. L’incidente ha causato almeno un morto e 39 feriti, con uno in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire l’emergenza. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

© Lapresse.it - Milano, tram deragliato: i soccorsi sul luogo dell'incidente

Tram deragliato a Milano, le foto dell'incidente: "Andava velocissimo", si indaga per omicidio colposo

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava

