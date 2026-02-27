Tram deragliato a Milano il sindaco Sala sul luogo dell' incidente

Il sindaco di Milano si è recato sul luogo dell'incidente in viale Vittorio Veneto, dove un tram della linea 9 è deragliato dai binari e si è schiantato contro il muro di un edificio. L'incidente ha causato almeno un morto e 39 feriti. Sul posto sono presenti le autorità e i servizi di emergenza che stanno gestendo la situazione.

Beppe Sala sul luogo dell'incidente che a Milano ha provocato almeno un morto e 39 feriti. Un tram della linea 9 è deragliato dai binari e finito contro il muro di un palazzo in viale Vittorio Veneto. Il sindaco del capoluogo ha parlato con le forze dell'ordine e i soccorritori che stanno ancora operando sul posto.

