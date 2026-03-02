Un errore sull’identità di una delle vittime del deragliamento del tram a Milano è stato confermato. La seconda persona deceduta non è il cittadino senegalese di 56 anni, Karim Tourè, come inizialmente si era ipotizzato. L’incidente si è verificato venerdì in via Vittorio Veneto, quando il tram della linea 9 si è schiantato contro un palazzo.

Non è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, la seconda vittima del deragliamento del tram della linea 9, che venerdì è andato a schiantarsi contro un palazzo in via Vittorio Veneto a Milano. Lo precisano in procura spiegando che c'è stato uno scambio di persone e che Tourè in realtà e in ricoverato codice rosso in ospedale. La persona che ha perso la vita nell’incidente è un altro straniero di origini africane di cui si stanno cercando i famigliari. Sul fronte delle indagini, al vaglio dei pm non ci sono ipotesi privilegiate: si sta valutando se davvero ci sia stato un malore del conducente e se sia o meno scattato il sistema frenante di sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scambio di persona, errore sull'identità di uno dei morti sul tram a Milano

