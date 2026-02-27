Tram deragliato a Milano 2 morti 39 feriti il video dell’incidente

Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’incidente ha causato la collisione con un edificio e si è tradotto in due vittime e 39 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre si è diffuso un video che mostra il momento dell’incidente.

