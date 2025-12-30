Matteo morto a 29 anni sul campo di calcio disposta l'autopsia | aperta un'indagine per omicidio colposo

Matteo Legler, 29 anni, è deceduto il 3 dicembre durante una partita di calcetto. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’evento ha suscitato attenzione e si attendono ulteriori approfondimenti per comprendere le dinamiche dell’incidente.

Si indaga sulla morte di Matteo Legler, deceduto il 3 dicembre durante una partita di calcetto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Disposta l'esumazione della salma per effettuare l'autopsia. Il 29enne soffriva di una patologia cardiaca ma sarebbe sceso in campo senza il certificato medico.

Morto alla partita di calcio, salma esumata. “Matteo soffriva di una patologia cardiaca, era in campo senza certificato medico” - Matteo Legler, 29 anni, è deceduto il 3 dicembre scorso durante una partita di calcetto a Grosseto. msn.com

Malore durante la partita di calcetto con gli amici, Matteo Legler muore a 29 anni. Tra un mese sarebbe diventato padre - Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza ... corriereadriatico.it

