Cuneo tragico schianto tra veicoli | 2 morti e 3 feriti nell'incidente stradale a Savigliano

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio a Savigliano lungo la strada Sanità. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nello scontro tra diversi veicoli. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine ricostruivano la dinamica dell’incidente.

L'incidente mortale nel primo pomeriggio di giovedì lungo la strada Sanità che da Savigliano conduce verso Vottignasco, nel Cuneese.

