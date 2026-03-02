Un morto e due feriti in un incidente stradale nell' Agrigentino

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 410 «Di Naro» al km 14,432 a Naro, nell’Agrigentino. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, di cui una ha perso la vita e due sono rimaste ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 410 «Di Naro» al km 14,432 a Naro, nell’Agrigentino. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. Sul posto presenti il personale Anas, i soccorritori e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Auto con 4 giovani si schianta a Vicenza: nell’incidente morto 19enne, feriti due coetanei e una 17enneLa tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, quando l’auto con i quattro ragazzi, per motivi ancora da accertare, ha sbandato...

Giallo nell'agrigentino, un 25enne di Canicattì trovato morto fra due camionUn trentacinquenne di Canicattì è morto nella tarda mattinata di ieri in via Diaz.

INCIDENTE MORTALE AD AGRIGENTO, LA VITTIMA È UN UOMO DI 72 ANNI

