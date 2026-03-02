Tragedia in Italia incendio divora appartamento | Morto tra le fiamme

In Italia, un incendio ha devastato un appartamento causando la morte di una persona. I soccorritori sono intervenuti dopo aver rilevato un odore acre e aver visto il fumo scuro salire lungo la facciata dell’edificio. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento, e il fumo ha invaso le scale e i pianerottoli. La vittima non è stata ancora identificata.

Prima un odore acre, poi quel fumo scuro che risale veloce lungo la facciata e si infila ovunque: sotto le porte, nei pianerottoli, nelle scale. In pochi minuti un pomeriggio normale si trasforma in una scena da incubo, con la gente affacciata alle finestre e i vicini che chiamano aiuto con la voce rotta dalla paura. Quando capisci che non è “solo” un principio d’incendio, il tempo cambia faccia. C’è chi scende di corsa, chi bussa alle porte per avvisare, chi resta paralizzato a guardare le luci e le ombre muoversi dietro i vetri. E mentre fuori il quartiere si blocca, dentro un appartamento il calore diventa una trappola. Succede a Roma nord, nel quartiere Casal De Pazzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Italia, terribile incendio: Marina muore tra le fiamme. Tragedia

