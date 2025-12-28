Tragedia a Minissale un morto per l' incendio in un appartamento

Un incendio si è verificato nel quartiere Minissale di Messina, provocando la morte di un uomo. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini.

