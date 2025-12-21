Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero Giuseppe muore a 18 anni
Incidente mortale nella notte a Palermo. Giuseppe Filippone, 18 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Il giovane, trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ragazzo di 22 anni muore sul colpo
Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Giuseppina muore a 44 anni
Torino, autobus perde il controllo per un malore del conducente e si schianta in via Cernaia. Tre feriti lievi; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’ulivo sulla rotonda di via Cavallotti; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne.
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, Giuseppe muore a 18 anni - Giuseppe Filippone, 18 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero ... fanpage.it
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’ulivo sulla rotonda di via Cavallotti - È riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo il 31enne che nella notte tra giovedì e venerdì è rimas ... ilcittadino.it
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola x.com
Perde il controllo dell'auto e piomba contro un muro: un morto. Chi è la vittima -> https://www.nordest24.it/incidente-notte-bagnaria-arsa-morto-ferito-grave - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.