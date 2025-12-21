Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero Giuseppe muore a 18 anni

Incidente mortale nella notte a Palermo. Giuseppe Filippone, 18 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Il giovane, trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

