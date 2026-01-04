Tragedia sulle strade perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero | morto un uomo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Rimini, intorno alle 5, in via Dario Campana. Un uomo ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un albero, provocando la sua morte. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Ancora una sciagura sulle strade. Questa mattina, intorno alle 5, si è verificato un grave incidente stradale mortale in via Dario Campana all'altezza del civico 22, nei pressi dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi a Rimini. La vittima, un 53enne residente a Rimini, è stata trovata riversa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tragedia sulle strade, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto un uomo Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Giuseppina muore a 44 anni Leggi anche: Un 22enne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: terribile incidente mortale in Toscana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: morta una donna; Schianto fatale alla Vigilia di Natale: Noemi Collu perde la vita sulla 196; Tragedia dopo il pranzo di famiglia, con la moto nuova va a sbattere contro un muro e muore. Tragedia della strada, perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e si ribalta: morto un 85enne - Tragedia della strada, in curva perde il controllo dell'auto che si ribalta: 85enne muore in ospedale dopo il ricovero in ospedale L'incidente si è verificato nella serata di sabato 4 gennaio ... ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, muore tra le lamiere dell’abitacolo - Dai primi rilievi effettuati sulla sede stradale, non risulterebbero segni di frenata né il coinvolgimento di altri veicoli ... zoom24.it

Nuova tragedia sulle strade del Salento, perde la vita 59enne - Il sinistro nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 366 in località Alimini. leccenews24.it

Fanpage.it. . Strade deserte e silenzio in tutta Crans-Montana. È così che si presenta la cittadina svizzera dopo la tragedia di Capodanno, come mostrano le immagini girate da Simone Giancristofaro inviato sul posto. "La Costellation", il locale in cui hanno per - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.