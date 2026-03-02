Traffico Roma del 02-03-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18:30 del 2 marzo 2026, si registrano diverse segnalazioni di traffico a Roma. Le principali vie interessate mostrano rallentamenti e code, con alcune zone particolarmente congestionate. La situazione è monitorata in tempo reale e aggiornata dai sistemi di rilevamento del traffico. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee è stata comunicata al momento.

Luceverde Roma Buonasera ben trovate questo nuovo aggiornamento cod e sono segnalate tra la Nomentana e La Rustica siamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare code anche in tangenziale direzione San Giovanni tra lo svincolo di Corso di Francia e viale della Moschea e poi a seguire altre code tra lo svincolo per La Prenestina & viale Castrense code poi sulla via Salaria direzione c'è tra lo svincolo per Fidene l'aeroporto dell'Urbe dove per lavori la carreggiata è parzialmente ridotte auto in fila anche sulla roma-fiumicino tra l'euro e il viadotto della Magliana in uscita per lavori di ripristino della viabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 02 03 2026 ore 18 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-03-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati incidente con code sulla Pontina all'altezza di via di Vallerano in direzione Roma ed è ancora per incidente in città code...

Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del...

UFOS IN YOUR HOMETOWN EPISODE SIXTEEN

Video UFOS IN YOUR HOMETOWN EPISODE SIXTEEN

Altri aggiornamenti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma: stop alle auto dentro la Ztl Fascia Verde e capodanno cinese nelle strade; Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani.

traffico roma del traffico roma del 02Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 02Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati tra Lazio e Abruzzo sulla A24 roma-teramo per un incidente si sono formate code tra Valle del Salto e torno in parte verso ... romadailynews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.