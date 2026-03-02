Traffico Roma del 02-03-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 2 marzo 2026, si registrano diverse segnalazioni di traffico a Roma. Le principali vie interessate mostrano rallentamenti e code, con alcune zone particolarmente congestionate. La situazione è monitorata in tempo reale e aggiornata dai sistemi di rilevamento del traffico. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee è stata comunicata al momento.

Luceverde Roma Buonasera ben trovate questo nuovo aggiornamento cod e sono segnalate tra la Nomentana e La Rustica siamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare code anche in tangenziale direzione San Giovanni tra lo svincolo di Corso di Francia e viale della Moschea e poi a seguire altre code tra lo svincolo per La Prenestina & viale Castrense code poi sulla via Salaria direzione c'è tra lo svincolo per Fidene l'aeroporto dell'Urbe dove per lavori la carreggiata è parzialmente ridotte auto in fila anche sulla roma-fiumicino tra l'euro e il viadotto della Magliana in uscita per lavori di ripristino della viabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati incidente con code sulla Pontina all'altezza di via di Vallerano in direzione Roma ed è ancora per incidente in città code...

Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del...

Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del ...

Traffico Lazio del 02-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati tra Lazio e Abruzzo sulla A24 roma-teramo per un incidente si sono formate code tra Valle del Salto e torno in parte verso ...

