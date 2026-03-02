Traffico Roma del 02-03-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 2 marzo 2026, la situazione del traffico a Roma è stata aggiornata tramite il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La comunicazione fornisce dettagli sulla condizione delle strade e eventuali criticità presenti nel momento specifico. La segnalazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni in tempo reale sulla viabilità nel capoluogo.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da segnalare code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica incidente con code anche sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria in sono ripresi oggi e andranno avanti fino al 20 marzo i lavori di potatura in via Leone XIII tra Piazza Pio XI e via Aurelia Antica previste Dunque riduzione di Giada in base all' avanzamento dei lavori inevitabili e le attese prorogato invece il termine dei lavori sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe i lavori lo ricordiamo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Monte Mario incidente via Mario Fani disagi al traffico...

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati martedì 3 febbraio o cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna del Raccordo...

