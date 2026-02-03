Traffico Roma del 03-02-2026 ore 18 | 30

La giornata di oggi si presenta complicata sulle strade di Roma. Code e rallentamenti sono segnalati su diverse arterie, soprattutto sulla Pontina all’altezza di via di Vallerano, dove un incidente ha creato lunghe file in entrambe le direzioni. Problemi anche in città, con rallentamenti su via Appia, il Raccordo Anulare e la Tangenziale est, a causa di incidenti e lavori in corso. La caduta di un pino su via dei Fori Imperiali ha causato la chiusura di un tratto tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, con oper

Luceverde Roma Bentrovati incidente con code sulla Pontina all'altezza di via di Vallerano in direzione Roma ed è ancora per incidente in città code su via Appia nei pressi di via dell'Almone 6 sul traffico sul Raccordo Anulare fila in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 e poi in esterna tra la Roma Fiumicino e la via en scuse anche sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia in questo tratto Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi per le conseguenze di uno smontamento la via Ardeatina è ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

