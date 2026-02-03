Traffico Roma del 03-02-2026 ore 07 | 30

Questa mattina a Roma il traffico è molto intenso in diverse zone della città. Un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare sta causando code tra il bivio per la Sala e l’uscita per la Cassia bis Veientana. Rallentamenti anche sulla tangenziale, con code tra via Casilina e lo svincolo per la via Ardeatina, a causa di un veicolo in panne poco dopo via Filippo Fiorentini. La situazione si complica con incolonnamenti tra Trionfale e Ottavia, tra Prenestina e Tiburtina, e sulla via App

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati martedì 3 febbraio o cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti tra il bivio per la sala è l'uscita per la Cassia bis Veientana in direzione quindi dell' Aurelia ancora a proposito del raccordo ancora sulla carreggiata esterna per traffico intenso abbiamo rallentamenti con code a tratti tra le uscite Trionfale Ottavia Ore situazione analoga nel settore opposto dove abbiamo rallentamenti e code tra le uscite Prenestina e Tiburtina in carreggiata interna sempre per traffico intenso incolonnamenti a partire da uscita Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti a partire da Settecamini fino alla tangenziale est a complicare la situazione un veicolo in panne subito dopo l'uscita di via Filippo Fiorentini in tangenziale coda tratti in direzione dello Stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria da diversi giorni al VIII municipio per le conseguenze di uno svuotamento via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano al Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile inoltre al senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione restiamo nel quadrante sud e pochi la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Cristoforo Colombo Attenzione ci sono incolonnamenti tra l'internet via di Malafede in direzione centro città sulla Pontina Infine abbiamo rallentamenti con code da Pomezia a Spinaceto crude che poi ritroviamo sulla via Appia da Santa Maria delle Mole Capannelle

