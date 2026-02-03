Traffico Roma del 03-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma questa pomeriggio è molto congestionato. In zona Monte Mario, un incidente in via Mario Fani ha creato disagi e la strada è rimasta chiusa in prossimità di via Sangemini. A San Lorenzo, via dei Sabelli è chiusa tra via dei Sardi e via degli Ausoni per lavori, e rimarrà così fino al termine degli interventi. Via dei Fori Imperiali, invece, è ancora chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia a causa di controlli sulla stabilità degli alberi dopo la caduta di un pino. Sempre in centro, si registr

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Monte Mario incidente via Mario Fani disagi al traffico altezza via Sangemini chiusa in zona San Lorenzo per lavori via dei Sabelli tra via dei Sardi e via degli Ausoni e questo fino al termine degli interventi dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali ancora chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi fino alle 17 programma una manifestazione in piazza Vidoni possibili difficoltà la circolazione al Parco del Celio in programma dalla mezzanotte la chiusura per lavori di via Ostilia tra via Marco Aurelio e via Capo d'Africa il divieto sarà attivo in orario lavorativo

