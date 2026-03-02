Traffico Roma del 02-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 del 2 marzo 2026, si registra un traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud, con code che rallentano il flusso veicolare. Le strade sono particolarmente congestiona nelle zone di accesso alla città, rendendo difficile la circolazione per gli automobilisti in transito. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso che possano aver causato questa situazione.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e doppia e rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico in coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città sulla via Salaria per una riduzione di...

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 26-02-2026 ore 19:30

Traffico Lazio del 26-02-2026 ore 17:30

