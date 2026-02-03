Traffico Lazio del 03-02-2026 ore 09 | 30

Tra le strade del Lazio, la giornata comincia con traffico regolare, ma il maltempo ha già portato qualche disagio. Piogge sparse si sono abbattute sul litorale e nel Viterbese, e nel pomeriggio la situazione potrebbe peggiorare. Per ora, ci sono code per un incidente su via Cristoforo Colombo e su via di Malafede, vicino all’Infernetto. Anche in zona Olgiata c’è stata una chiusura temporanea per un altro incidente. Sul raccordo Viterbo-Terni si circola con carreggiate ridotte, tra Orte e

luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso Regolare sul percorsi autostradali del territorio laziale giornata di maltempo a cominciare dal mattino con piogge sparse sul litorale laziale nel viterbese nel Reatino il fenomeno nel pomeriggio si estenderà tutto il Lazio con un ulteriore peggioramento sul raccordo Viterbo Terni allenamenti di lieve entità tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiate ridotte alle porte della capitale traffico in coda per incidente su via Cristoforo Colombo 3 Infernetto e via di Malafede verso Roma in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via via Veientana nelle due direzioni di marcia traffico intenso incolonnato su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra il raccordo e via dei Due Ponti e tra la motorizzazione ci la tangenziale est in direzione del centro prorogati fino al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso da Marina riccomi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-02-2026 ore 09:30 Approfondimenti su Lazio Traffico Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30 Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30 Le previsioni di traffico nel Lazio indicano intensi spostamenti in vista del ponte dell'Epifania, con possibili rallentamenti sulla via Salaria e altre arterie a causa di lavori in corso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lazio Traffico Argomenti discussi: Lazio, circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta per lavori; Maldini a un passo dalla Lazio, fissate le visite mediche; Traffico illecito di oli esausti, sequestri anche in Veneto; Terremoto a Palermo, nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi. Sisma nella notte anche vicino Amatrice. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via ... romadailynews.it Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via Cassia e via Veientana nelle due direzioni di ... romadailynews.it Ha preso il via Consumatori Today 2026, progetto finanziato dal MIMIT, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini della Regione Lazio sui temi che incidono sulla vita quotidiana. Blocchi del traffico e Fascia Verde a Roma: nuove regole, limitazioni e - facebook.com facebook #Roma #StadioOlimpico #30gennaio ore 20.45 incontro di calcio #Lazio - #Genoa temporanea disciplina di traffico zona #ForoItalico #Farnesina shorturl.at/lsMX1 #viabiliLAZ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.