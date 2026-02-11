La polizia ha messo le mani su sette persone coinvolte in un vasto traffico di droga dall’Albania verso l’Italia. Tra loro anche un ristoratore di Foligno. La cocaina, nascosta in auto con doppio fondo, veniva spedita in diverse città italiane come Perugia, Rimini, Venezia e Genova. Gli agenti hanno arrestato i sospettati e disposto le custodie cautelari.

Cocaina dall’Albania a Foligno per essere smistata in mezza Italia. Trasportata con auto dal doppio fondo a chi avrebbe provveduto a piazzarla a Perugia come a Pistoia, Rimini, Montesilvano, Venezia, Mestre, Genova, Bologna e la più vicina Tolentino. Il presunto capo del sodalizio "bloccato" al di là dell’Adriatico dopo essere stato espulso. Il suo luogotenente incaricato di sostituirlo operativamente sul campo, tenendo i contatti con fornitori e acquirenti che dall’organizzazione avrebbero comprato all’ingrosso. La moglie del presunto capo a svolgere il ruolo di cassiera e, secondo la ricostruzione dell’accusa, a tenere i contatti tra il marito e gli altri componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiumi di droga dall’Albania. Custodia cautelare per sette. Anche un ristoratore folignate

