Tra problemi irrisolti e scelte sbagliate Spezia il solito triste copione già visto

Lo Spezia affronta un'altra sconfitta contro la Reggiana, che rappresenta il risultato più recente di una stagione segnata da errori ripetuti e decisioni discutibili. La partita si è conclusa con il punteggio negativo per la squadra ligure, che continua a mostrare difficoltà nel trovare continuità e risolvere i problemi sul campo. La squadra si trova ancora a lottare con le difficoltà emerse durante tutto l’anno.

Errare è umano, perseverare è diabolico. La sconfitta del Picco contro la Reggiana immortala la stagione dello Spezia. Fotografa alla perfezione ogni momento, ogni attimo trascorso, a partire da quel primo luglio 2025. Non solo pesa come un macigno sulle ambizioni di salvezza diretta, divenute ormai un miraggio con l'inalterarsi dello status quo attuale, ma vanifica tutto ciò di buono che la vittoria esterna maturata a Cesena sembrava potesse portare. Al Manuzzi un successo estemporaneo, che non ha dato scossa né nerbo alla squadra, ma che si è confermato, alla luce della gara di sabato al Picco, come frutto del caso e di circostanze episodiche.

