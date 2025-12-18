il ghana tra speranze e problemi irrisolti

Il Ghana, con la sua crescente capitale Accra, si distingue per il suo dinamismo e le sfide che affronta. Ad agosto, la città ha accolto un importante summit intitolato “Africa Health Sovereignty”, simbolo delle speranze e delle difficoltà che caratterizzano il Paese. Un momento di riflessione e confronto su temi cruciali per il futuro dell’intera regione.

Ad agosto Accra, capitale sempre più in espansione del Ghana, ha ospitato un summit dal titolo piuttosto emblematico: “ Africa Health Sovereignty “. Il fautore dell’iniziativa, è stato lo stesso presidente ghanese J ohn Mahama. Quest’ultimo è tra i più importanti sostenitori a livello continentale della sovranità africana nella sanità, della necessità cioè che l’Africa non solo aumenti gli investimenti nel settore ma che curi con propri mezzi e propri specialisti la crescita in questo ambito. Forse non è un caso che un incontro del genere ha avuto luogo ad Accra: il Ghana è uno dei Paesi più stabili della sua regione, non subisce golpe dal 1981 (circostanza rara, soprattutto in questo periodo) e l’Fmi l’ha “promosso” anni fa al rango di economia a reddito medio-basso (non più soltanto basso). 🔗 Leggi su It.insideover.com

