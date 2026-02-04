Askatasuna già scarcerati i 3 fermati per la guerriglia a Torino Sconcerto e rabbia per il solito copione

La polizia ha già liberato i tre giovani fermati a Torino durante i disordini di ieri. La città è ancora sotto shock, con negozi danneggiati e strade piene di macchine distrutte. La rabbia cresce tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sui fatti. Il ministro Piantedosi ha definito l’episodio “terroristico”, ma finora nessuno è stato portato in carcere. La tensione resta alta e l’intera città si chiede quale sarà il passo successivo.

Niente carcere per chi ha scatenato la guerriglia a Torino, devastato la città, e pestato a colpi di martello un agente, con dinamiche che il ministro Piantedosi non ha esitato a definire “terroristiche”. Sono già a piede libero, come scrive su X un Matteo Salvini indignato. Proprio così. Il gip del tribunale di Torino, all’esito dell’udienza di convalida di lunedì, ha deciso gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato in differita, sospettato di aver preso parte al pestaggio del poliziotto. Per il martellatore si aprono le porte di casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Askatasuna, già scarcerati i 3 fermati per la guerriglia a Torino. Sconcerto e rabbia per il solito copione Approfondimenti su Askatasuna Guerriglia Scontri e devastazione Askatasuna, scarcerati gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi Questa mattina a Torino, tre uomini sono usciti dal carcere Lorusso e Cutugno dopo aver passato una settimana in cella. Scontri e guerriglia alla manifestazione per Askatasuna: la diretta dei cortei a Torino Oggi a Torino si sono svolti scontri tra manifestanti e polizia durante una grande protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia Ultime notizie su Askatasuna Guerriglia Argomenti discussi: Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa: Il pancione della moglie era credibile. Il legale di lei: Non è una... Askatasuna, Angelo Simionato ai domiciliari dopo gli scontri: scarcerati Matteo Campaner e Pietro DesideriAngelo Simionato ai domiciliari dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio: è indagato per concorso in lesioni a pubblico ufficiale e resistenza ... virgilio.it Torino: arresti domiciliari per uno dei fermati agli scontri di AskatasunaDomiciliari per il 22enne accusato di aggressione. Obbligo di firma per altri due manifestanti. La procura aveva chiesto il carcere per tutti ... radiocolonna.it Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro #Askatasuna. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. - facebook.com facebook Askatasuna, scarcerati gli arrestati degli scontri di Torino. La giudice: «Obbligo quotidiano di presentazione in caserma» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.