Byd raggiunge risultati record a dicembre 2025 ed entra nella Top 10 in Italia

A dicembre 2025, Byd ha raggiunto risultati record in Italia, entrando nella Top 10 dei marchi più venduti del paese. Con questa performance, il brand ha superato alcuni dei principali competitor storici, consolidando la propria presenza e affermandosi come protagonista nel mercato nazionale. Questo risultato testimonia l’efficacia delle strategie adottate e la crescente fiducia dei consumatori italiani nei prodotti Byd.

Nel mese di dicembre 2025, in Italia, Byd ha compiuto un significativo passo avanti superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato nazionale, contraddistinti da una lunga legacy e una forte presenza sul territorio. L’azienda cinese ha saputo affermarsi mettendo in evidenza come la sua visione, la sua strategia e i suoi prodotti sempre più europei portino benefici tangibili ai clienti, al mercato e all’ambiente. Tutto questo anche grazie alla rapidissima espansione della rete di vendita e assistenza che oggi conta ben 101 punti su tutto il territorio nazionale, guidati da 30 importanti concessionari italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Byd raggiunge risultati record a dicembre 2025 ed entra nella Top 10 in Italia Leggi anche: BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% Leggi anche: Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1% Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’auto elettrica BYD raggiunge i 496 km/h e stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di velocità per i veicoli di produzione. BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% - In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga ... msn.com

Byd, record a dicembre: quota Italia al 3,1% - BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1% di quota e afferma la sua leadership nel mercato New Energy Vehicle ... msn.com

Per la cinese Byd record a dicembre, nella Top 10 in Italia - La cinese Byd registra risultati record a dicembre, con il 3,1% di quota di mercato, con 3. msn.com

