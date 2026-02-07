Geely EX2 | l’elettrica cinese sfida BYD in Europa con un prezzo sotto i 25.000 euro Nuova concorrenza nel segmento B

La casa automobilistica cinese Geely lancia in Europa la sua nuova auto elettrica, la EX2. Con un prezzo inferiore ai 25.000 euro, mira a conquistare un segmento molto competitivo, quello delle city car elettriche. La vettura, già best-seller in Cina, si prepara a sfidare direttamente la BYD Dolphin Surf nel mercato europeo, puntando a farsi spazio tra i modelli più apprezzati.

Il mercato europeo delle auto elettriche si prepara ad accogliere un nuovo contendente di peso: la Geely EX2, il modello che in Cina detiene il primato di vendite nel suo segmento e che nel 2026 sbarca nel Vecchio Continente con l’ambizione di sfidare rivali consolidati come la BYD Dolphin Surf. L’arrivo di questa compatta elettrica, atteso con particolare interesse, rappresenta un ulteriore tassello nel processo di trasformazione del settore automotive, sempre più orientato verso soluzioni a zero emissioni. La Geely EX2, conosciuta in Cina come Geely Galaxy Xingyuan, si posizionerà nel segmento B, un mercato particolarmente competitivo e sensibile al prezzo, dove l’offerta di veicoli elettrici è in rapida espansione.🔗 Leggi su Ameve.eu

