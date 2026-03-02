Tottenham bufera social in Premier League con protagonista Vicario! VIDEO diventato virale la ricostruzione di quanto successo al portiere italiano

In Premier League, il portiere italiano Vicario è finito al centro di una polemica sui social dopo un video diventato virale. L’incidente si è verificato durante una partita del Tottenham, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media online. La scena ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati, ed è subito diventata argomento di tendenza in rete.

La gaffe della Premier League: prende in giro Vicario dopo Fulham-Tottenham, poi è costretta a cancellare il videoL'account social della lega ha pubblicato il video di un rinvio completamente sbilenco del portiere, con tanto di commento sarcastico. Ma il post ha fatto arrabbiare tutti, Tottenham compreso. Ed è st ... msn.com

