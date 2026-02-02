Dopo il pareggio tra Tottenham e Manchester City, si alza il polverone sul Var. La partita si è conclusa con un 2-2, ma il vero caso riguarda il gol di Solanke che ha pareggiato i Citizens. Rodri ha criticato aspramente la decisione dell’arbitro, puntando il dito contro la Premier League. La polemica non si placa e anche i tifosi si dividono tra chi difende il City e chi invece pensa che ci siano stati errori chiave.

Scoppia la polemica dopo il pareggio tra Tottenham e Manchester City. I Citizens, avanti 2-0, si sono fatti rimontare dagli Spurs, ma a incendiare il post-partita è stato il gol del 2-2 firmato da Dominic Solanke. Dal fronte City si contesta un fallo non rilevato dal VAR sull’azione del pareggio: secondo i campioni in carica, Solanke avrebbe colpito Marc Guéhi prima di andare a segno. Un episodio che ha scatenato la dura reazione di Rodri, che non ha usato mezzi termini. «Ha dato un calcio alla gamba di Marc, è evidente. Non è solo oggi, sono due o tre partite di fila. Sinceramente non capisco perché. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Tottenham-City, bufera sul Var: Rodri attacca la Premier League

