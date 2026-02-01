L' Athletic strapazza l' Acireale del palermitano Lo Faso | nerorosa secondi a -1 dalla vetta

L'Athletic di Emanuele Ferraro batte 4-0 l’Acireale e torna a sognare la vetta del campionato di Serie D. La partita si è giocata su un campo neutro di Gioiosa Marea, con i nerorosa che hanno conquistato tre punti importanti. L’Acireale, invece, resta a un punto dalla zona promozione, dopo una sconfitta netta che fa riflettere.

Vittoria per 4-0 in trasferta nel match valido per la giornata numero 22 sul campo neutro di Gioiosa Marea. La capolista Igea Virtus ora è distante appena una lunghezza. I ragazzi di Ferraro torneranno in campo domenica prossima, 8 febbraio, al Velodromo Paolo Borsellino contro il Milazzo L’Athletic Club Palermo ritrova il sorriso. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 4-0 l’Acireale nel match valido per la 22^ giornata del campionato di Serie D, giocato sul campo neutro di Gioiosa Marea. Una prova di forza della formazione palermitana che ha cancellato la sconfitta contro l’Igea Virtus con una prestazione corale impeccabile.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Athletic Club Palermo Dal Portogallo di Figo all'Athletic Palermo: la storica visita dei nerorosa sul campo della Reggina Porte aperte e spettacolo al Velodromo, l'Athletic Palermo strapazza il Messina: 4-0 e primo posto a soli 2 punti L’Athletic Palermo ha esordito nel 2026 con una vittoria netta contro il Messina, conclusa 4-0, al Velodromo Paolo Borsellino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Athletic Club Palermo Argomenti discussi: Serie D/I-21^ G, diamo i voti alle siciliane; Serie D, innesto in attacco per l'Athletic Club Palermo; Eccellenza. Arenzano e Athletic Club Albaro si dividono la posta: 1-1 al Gambino; Antal Pallavicini vs Athletic Club 1969, il tabellino. Il Liverpool strapazza in amichevole l'Atheltic Club 4-1. Alle 21:00 è già tempo di rivincitaTermina 4-1 per il Liverpool il primo dei due match che quest'oggi li vedrà impegnati contro l'Athletic Club (l'altro è in programma a partire dalle 21:00). Troppo superiore la squadra di Arne Slot ... tuttomercatoweb.com Il Cagliari di Pisacane strapazza il Verona con un grande protagonista: quel Marco Palestra che incanta sempre di più ed è un vero e proprio treno sulla fascia L'ennesima prestazione super per il classe 2005, che si candida sempre più a essere un fiore all' - facebook.com facebook Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei - x.com

