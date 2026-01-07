cavese tesserato un centrocampista che ha vinto il torneo di viareggio

La Cavese 1919 annuncia l’ingaggio di Elia Visconti, centrocampista che ha recentemente conquistato il torneo di Viareggio. Il calciatore si unisce alla rosa della squadra con l’obiettivo di contribuire al progetto sportivo della società. Visconti porta con sé esperienza e talento, elementi fondamentali per il percorso della Cavese nella stagione in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Elia Visconti. Nato a Piacenza il 30 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter arrivando sino alla Primavera. Con il club neroazzurro ha conquistato uno scudetto ed una Supercoppa con la formazione Under17 prima di passare al Bologna dove con la primavera conquista la Viareggio Cup ed una Supercoppa Italiana di categoria. Nella stagione 202021 inizia il suo percorso tra i “grandi” in Lega Pro con la maglia del Piacenza collezionando 32 presenze, prima di un triennio alla Lucchese peroltre 150 gare tra i professionisti e 5 reti all’attivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

