imprese che innovano umbria sotto la media

L’Umbria registra un calo del 5,8% nelle imprese che adottano innovazioni digitali, a causa di investimenti limitati in tecnologia e nuovi modelli di business. La regione mostra anche una penuria di risorse dedicate all’innovazione rispetto alla media nazionale, con un divario del -9,7%. Questa situazione rallenta lo sviluppo economico locale e riduce le opportunità di crescita. Le aziende continuano a investire poco in strumenti digitali rispetto ad altre zone del paese.

In tema di imprese che innovano nel digitale, l’Umbria è sotto la media Italia del 5,8%, ma il vero gap è il -9,7% sull’intensità degli investimenti tra tecnologia, organizzazione e modelli di business. Nel 2025 l’Umbria recupera terreno dopo la frenata del 2024, ma resta sotto la media italiana. E soprattutto paga un ritardo più profondo, quello nella qualità degli investimenti digitali. Non è solo una questione di quante imprese investono, ma di quanto l’innovazione entri davvero nell’impresa, collegando tecnologie, organizzazione e modelli di business. È questo il punto centrale che emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior, curato da Unioncamere e ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

