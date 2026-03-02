Torino Victoria’s Secret non vuole risarcimenti dalla rapinatrice in pelliccia e la giudice la assolve

Al tribunale di Torino si è concluso il processo contro una donna di 44 anni accusata di aver tentato una rapina nel negozio Victoria’s Secret di via Roma lo scorso gennaio. La giudice ha deciso di assolverla per lieve entità del fatto, e il negozio non ha richiesto risarcimenti. La sentenza è arrivata oggi, 2 marzo.

Assolta per lieve entità del fatto commesso. Oggi, 2 marzo, al tribunale di Torino, è terminato così il processo nei confronti della 44enne imputata per una tentata rapina nel negozio di Victoria’s Secret del Capoluogo, lo scorso gennaio, in via Roma. Durante il processo con rito abbreviato, è stata la procura a chiedere di non condannare la donna, difesa dall’avvocato Luca Calabrò. Il reato era qualificato come rapina e non come furto per via del comportamento della donna dopo aver cercato di portare via un profumo da 24 euro via il prodotto. Un addetto alla sicurezza l’avrebbe fermata fuori dal negozio, tenendola per la borsa. Lei, di tutta risposta, lo avrebbe malmenato, anche con un pugno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Torino, la rapinatrice in pelliccia arriva in tribunale dopo aver portato via un profumo da 24 euro: “Non ricordavo di averlo in tasca” Leggi anche: Fa shopping gratis Victoria's Secret: arrestata dalla polizia locale Tutto quello che riguarda Torino. Victoria's Secret apre store a Torino, più di 30 assunzioniVictoria's Secret sbarca nel centro storico di Torino, con un grande store di oltre 1.000 metri quadrati in Galleria San Federico. Ci lavoreranno trenta persone. Il brand in Italia ha venti store: ... ansa.it Victoria's Secret inaugura il nuovo store in via RomaTempo fa, per Victoria’s Secret si era parlato anche del Lingotto. Progetto abbandonato? L’idea resta, parola di Morandi. «Ora però la priorità è via Roma. Aspettiamo la clientela torinese, vogliamo ... lastampa.it