Fa shopping gratis Victoria' s Secret | arrestata dalla polizia locale

Una giovane donna di 26 anni è stata arrestata a Milano dopo aver tentato di rubare circa 230 euro di intimo da Victoria's Secret, situato in Galleria Passerella. L'episodio è avvenuto mercoledì 21 gennaio e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. L'evento evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti in aree commerciali centrali della città.

Prima il furto da Victoria's Secret in centro di Milano, poi le manette. Una ragazza di 26 anni, italiana, è stata arrestata dalla polizia locale dopo aver rubato intimo per circa 230 euro in un negozio di Galleria Passerella (zona San Babila) a Milano nella giornata di mercoledì 21 gennaio. Tutto è iniziato quando la Locale ha notato il vigilantes di un negozio che inseguiva una ragazza che si stava allontanando velocemente. La giovane è stata fermata poco dopo dai ghisa ed è stata trovata in possesso di diversi capi per un totale di circa 230 euro (intimo a cui era stata rimossa l'etichetta antitaccheggio).

