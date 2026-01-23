Torino la rapinatrice in pelliccia arriva in tribunale dopo aver portato via un profumo da 24 euro | Non ricordavo di averlo in tasca

Da torinotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si presenta in tribunale a Torino dopo aver sottratto un profumo del valore di 24 euro. Alla domanda sulle sue azioni, ha dichiarato di non ricordare di averlo in tasca, aggiungendo: “Chiedo scusa, mi dispiace. Era solo un piccolo campioncino e non ricordavo di averlo messo in tasca”. L’episodio evidenzia la semplicità di un gesto che ha portato a conseguenze legali.

“Chiedo scusa, mi dispiace. Era solo un piccolo campioncino e non ricordavo di averlo messo in tasca”. Con queste parole oggi, 23 gennaio 2026, al tribunale di Torino, una 44enne di origini brasiliane ha provato a difendersi dall’accusa di rapina impropria. Due giorni fa, ha cercato di portare.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Tribunale di Torino, tabaccheria chiude dopo 24 anni: "Troppi 2mila euro al mese di canone al Comune"Dopo 24 anni di attività, la storica tabaccheria del tribunale di Torino chiude i battenti a causa di un canone troppo elevato.

Tribunale di Torino, tabaccheria chiude dopo 24 anni: "Troppi di 2mila euro al mese troppo di canone al Comune"Dopo 24 anni, la storica tabaccheria del tribunale di Torino chiude i battenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fuggono dopo la rapina da 20mila euro in banca (e uno perde il berretto): malviventi arrestati a Torino; Rapina in banca a Torino: scoperti i due presunti autori; Perde il berretto dopo la rapina in banca: così la polizia smaschera il bandito e poi il complice; Rapina in banca a Torino, arrestato il presunto autore del colpo da 5mila euro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.