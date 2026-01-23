Torino la rapinatrice in pelliccia arriva in tribunale dopo aver portato via un profumo da 24 euro | Non ricordavo di averlo in tasca

Una donna si presenta in tribunale a Torino dopo aver sottratto un profumo del valore di 24 euro. Alla domanda sulle sue azioni, ha dichiarato di non ricordare di averlo in tasca, aggiungendo: “Chiedo scusa, mi dispiace. Era solo un piccolo campioncino e non ricordavo di averlo messo in tasca”. L’episodio evidenzia la semplicità di un gesto che ha portato a conseguenze legali.

"Chiedo scusa, mi dispiace. Era solo un piccolo campioncino e non ricordavo di averlo messo in tasca". Con queste parole oggi, 23 gennaio 2026, al tribunale di Torino, una 44enne di origini brasiliane ha provato a difendersi dall'accusa di rapina impropria. Due giorni fa, ha cercato di portare.

