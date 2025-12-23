Incendio a Torino Barriera di Milano | a fuoco un appartamento nella notte due intossicati

Nella notte di martedì 23 dicembre 2025, un incendio ha interessato un appartamento in via Mercadante 86, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’incendio ha causato due persone rimaste intossicate, intervenute sul posto le squadre di emergenza. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause del rogo.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, martedì 23 dicembre 2025, nel palazzo di via Mercadante 86 a Torino. Ad andare a fuoco è stato l'appartamento al quarto piano in cui vive una famiglia nigeriana composta da quattro persone (marito, moglie e due figli), che sono state aiutate a uscire.

