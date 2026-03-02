Spaccio a Torino Barriera di Milano | tre arresti e denunce tra dosi di crack ingoiate e irregolarità

A Torino, nella zona di Barriera di Milano, tre persone sono state arrestate e altre denunciate durante operazioni di polizia dedicate allo spaccio di droga. Durante i controlli, sono state sequestrate dosi di crack e alcune persone sono state trovate a ingoiare sostanze per evitare il sequestro. Sono stati contestati anche vari illeciti riguardanti irregolarità amministrative. Le operazioni proseguono sul territorio torinese.

Continuano le intense attività di controllo su tutto il territorio torinese al fine di contrastare fenomeni di criminalità – e microcriminalità – legate allo spaccio di sostanze stupefacenti: sono in tutto circa 3.500 le persone che sono state controllate nel corso delle ultime settimane di.

