Tommaso Paradiso, noto cantante italiano, è innamorato di Carolina Sansoni, sua fidanzata e mamma della loro figlia Anna. La loro relazione, iniziata nel 2017 durante una partita di calcio, si è consolidata nel tempo. Ecco chi è Carolina Sansoni e quale ruolo ricopre nella vita del cantante, tra affetti e quotidianità.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso e mamma della figlia Anna, Carolina Sansoni, e cosa fa nella vita

La storia tra Tommaso Paradiso e la fidanzata Carolina Sansoni comincia nel 2017, durante una partita di calcio, e da lì non si sono più lasciati. Condividendo una passione per i viaggi e gli animali, hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra. Giorno dopo giorno, hanno costruito una storia importante, fatto di risate, sogni condivisi e complicità: “Possiamo definirla il mio stabilizzatore d’umore. È fonte di ispirazione e anche di gioia e serenità,” ha raccontato Tommaso in un’intervista, spiegando quanto Carolina abbia cambiato la sua vita, non solo quella privata ma anche quella artistica. Metropolitanmagazine.it

Thegiornalisti - Questa nostra stupida canzone d'amore (Video Ufficiale)

Tommaso Paradiso presenta il nuovo album “Casa Paradiso”: “È il mio viaggio” - La paternità è la notizia che aspettavo da una vita, e Carolina con la bimba è fantastica" ... deejay.it

Tommaso Paradiso, chi è fidanzata Carolina Sansoni: lavoro, figlia Anna, età/ “Lei dietro alle mie canzoni” - Chi è Carolina Sansoni, la compagna che ha reso Tommaso Paradiso papà: imprenditrice di successo e musa ispiratrice dei suoi brani. ilsussidiario.net

Un momento speciale per Tommy Cassi e Ginevra Francesconi con una serenata tutta da sogno Tommaso Cassisi, noto comico e content creator, ha regalato alla fidanzata una sorpresa davvero romantica: una serenata con la band indie Eugenio in Via di - facebook.com facebook