Zendaya e Tom Holland si sono sposati la rivelazione dello stylist Law Roach
Lo stylist di Zendaya, Law Roach, ha annunciato sul red carpet degli Actor Award che la coppia formata da Zendaya e Tom Holland si è già sposata. La conferma è arrivata durante l’evento, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni aggiuntive. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, attirando l’attenzione sulla coppia e sulla loro relazione.
(Adnkronos) – "Il matrimonio c’è già stato". Con queste parole, dichiarate sul red carpet degli Actor Award, lo storico stylist di Zendaya, Law Roach, ha confermato le nozze tra i due attori. "Ve le siete perse", ha aggiunto sorridendo ai microfoni di 'Access Hollywood'. Una versione che Roach ha ribadito anche a 'People': "È tutto. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbiTra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood.
Leggi anche: Tom Holland e Zendaya si sarebbero sposati in segreto: un dettaglio manda i social in tilt
Tutto quello che riguarda Tom Holland.
Temi più discussi: Zendaya racconta le red flag nelle relazioni: Un segnale d’allarme è sempre un segnale d’allarme. Tom Holland? Solo green flag; La giovane diva si sposa in segreto: il nuovo anello non lascia dubbi; Tom Holland e Zendaya si sono sposati? Il matrimonio c'è già stato, ve lo siete perso: la rivelazione sul red carpet; Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law Roach.
Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law RoachOspite degli Actors Awards 2026, lo stilista Law Roach ha confermato una delle più insistenti voci di corridoio del momento: Zendaya e Tom Holland avrebbero già celebrato le nozze. comingsoon.it
Matrimonio segreto per Zendaya e Tom Holland? La rivelazione dello stylist: Ve lo siete persoLaw Roach rivela che Zendaya e Tom Holland si sarebbero già sposati, ma dalla coppia non arriva alcuna conferma ufficiale. cinemaserietv.it
C’è chi organizza matrimoni con dirette social e hashtag dedicati. E poi ci sono loro. Secondo Law Roach, storico stylist di Zendaya, le nozze tra l’attrice e Tom Holland sarebbero già realtà. In gran segreto, ovviamente. facebook