Tiziano Ferro in concerto allo Stadio Olimpico

Tiziano Ferro si esibirà in concerto allo Stadio Olimpico, dopo aver partecipato come super ospite alla 76esima edizione di Sanremo. Il cantante ha annunciato un nuovo tour che toccherà diverse città italiane. L'evento si svolgerà nel celebre impianto romano, attirando numerosi fan desiderosi di ascoltare dal vivo le sue canzoni.

Dopo essere stato super ospite alla 76esima edizione di Sanremo, Tiziano Ferro è pronto a tornare live con un tour che attraverserà l'Italia. Da maggio il cantautore attraverserà lo Stivale facendo tappa nella Capitale il 27 e il 28 giugno. I due live saranno allo Stadio Olimpico, nel cuore dell'estate e sarà l'occasione in cui Tiziano Ferro canterà dal vivo i suoi più grandi successi e i nuovi brani dell'album “Sono un grande”. “Il mondo sta cambiando - ha spiegato Tiziano Ferro, parlando di ‘Sono un grande’ a Sanremo - le nuove generazioni stanno iniziando a celebrare l'unicità e la forza della propria unicità. Adesso c'è rispetto per quello che scegli di fare, perché lo scegli di fare tu e quindi va bene per te, per cui mi sono tolto la soddisfazione di dirmi e di dire a tutti che sono un grande". 🔗 Leggi su Romatoday.it

