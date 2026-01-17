Invasione tedesca a Roma | in arrivo allo stadio Olimpico 3500 tifosi dello Stoccarda

Il 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma si terrà una partita di Europa League tra Roma e Stoccarda. Il settore ospiti riservato ai tifosi tedeschi ha già registrato il sold out, con circa 3.500 spettatori previsti. L’evento rappresenta un’occasione importante per assistere a una sfida internazionale in un impianto storico, nel rispetto delle normative e delle normative di sicurezza vigenti.

Invasione tedesca a Roma. Si registra già il sold out per il settore ospiti riservato ai tifosi dello Stoccarda in occasione della gara di Europa League in programma il 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. In attesa dei primi supporter che arriveranno dalla prossima settimana la Capitale si prepara al piano sicurezza. Sono in corso di definizione le misure di sicurezza che la questura sta affrontando per la gestione dell’evento sportivo che scatteranno già dal giorno prima con serrati controlli presso le barriere autostradali, così come nelle aree del centro cittadino e in tutte le ulteriori zone della città abitualmente frequentate dalle tifoserie locali e ospiti in occasioni di gare internazionali. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma-Napoli, allerta massima all’Olimpico: 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio Leggi anche: I biglietti. Allo stadio Franchi sono in arrivo 400 tifosi pratesi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma-Stoccarda, sarà invasione di tifosi tedeschi: pronto il piano di sicurezza della Questura - Settore ospiti sold out per il match di Europa League in programma il 22 gennaio: "Non saranno tollerate intemperanze" ... dire.it

Mi chiamo Werner e oggi sono stato scelto come immagine per un manifesto di reclutamento nella Wehrmacht. Siamo nel 1939 e indosso la divisa tedesca, pronto a partire per l’invasione della Polonia. Sono stato scelto come “il soldato tedesco ideale puro ar - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.