Ligabue in concerto allo Stadio Olimpico
Ligabue torna a suonare allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantante si esibirà il 12 giugno in un concerto speciale per festeggiare i 30 anni di
Ligabue torna allo Stadio Olimpico di Roma, il 12 giugno, con un concerto-evento che fa parte del tour celebrativo per i 30 anni di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis".Il concerto di Roma, previsto per il 12 giugno alle 21, fa parte di una serie di 4 concerti negli stadi a giugno.🔗 Leggi su Romatoday.it
La Notte di Certe Notti, Ligabue in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026Messina si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana: Luciano Ligabue sarà in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026, tappa del nuovo tour che rappresenta il gran f ... messinasportiva.it
Ligabue in concerto all'Arena di VeronaLuciano Ligabue prepara un nuovo capitolo dal vivo che profuma di celebrazione e di ritorno alle radici, dopo un anno segnato da eventi imponenti come quelli alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reg ... veronasera.it
