Ligabue in concerto allo Stadio Olimpico

Ligabue torna a suonare allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantante si esibirà il 12 giugno in un concerto speciale per festeggiare i 30 anni di

Ligabue torna allo Stadio Olimpico di Roma, il 12 giugno, con un concerto-evento che fa parte del tour celebrativo per i 30 anni di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis".Il concerto di Roma, previsto per il 12 giugno alle 21, fa parte di una serie di 4 concerti negli stadi a giugno.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

