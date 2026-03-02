tir sbanda statale bloccata verso orte illeso il conducente

Un tir che percorreva la statale Umbro-Laziale in direzione di Orte ha sbandato, causando il blocco della strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre il conducente è rimasto illeso. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della strada.

Amelia (Terni), 2 marzo 2026 – Incidente stradale sulla statale Umbro-Laziale: un tir che stava percorrendo la statale 675 in direzione di Orte ha sbandato, riportando gravi danni alla cabina di guida. L'intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15,15. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso; non sono stati coinvolti altri veicoli, ma la strada è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

