Auto si ribalta in tangenziale | illeso il conducente

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.44, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti lungo la SS 724, Tangenziale Nord Pirandello, a seguito di un incidente stradale verificatosi nel tratto compreso tra l’uscita 16 bis e l’uscita 16, in direzione Bologna.L’incidente ha coinvolto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Incidente a Torino Borgo Vittoria: auto si ribalta in carreggiata, il conducente ne esce illeso

Leggi anche: Bisarca piena di autovetture si ribalta sulla statale. Illeso il conducente, caos per la viabilità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente in tangenziale a Beinasco: auto si ribalta in carreggiata, diversi chilometri di coda.

Incidente sulla Tangenziale di Torino: auto ribaltata, un ferito - TORINO – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Sud di Torino, generando rallentamenti e l’intervento dei soccorsi. lagendanews.com