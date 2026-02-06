Incidente sul raccordo Salerno-Avellino | tir finisce fuori strada ferito l' autista

Questa mattina un tir è finito fuori strada lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza di Fisciano. L’incidente ha causato paura e disagi, soprattutto per l’autista del mezzo pesante, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la circolazione ha subito rallentamenti.

Paura e disagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dopo l'uscita di Fisciano in direzione Salerno, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Per cause ancora da accertare, l'autista del tir ha perso il controllo andando a finire nel canale che delimita.

