Terribile incidente sul raccordo Salerno-Avellino | tir fuori strada carreggiata chiusa e traffico in tilt

Una mattina da incubo sul raccordo Salerno-Avellino. Un tir è uscito di strada poco dopo le otto, provocando la chiusura di un tratto in direzione Salerno. Il traffico si è subito bloccato, creando lunghe code e disagi per chi percorreva quella strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente. La carreggiata rimane chiusa, e i mezzi pesanti sono bloccati in attesa di interventi. La viabilità sulla principale arteria campana è completamente in

Mattinata di paura su uno dei collegamenti più battuti della Campania: un mezzo pesante è finito fuori strada lungo il raccordo autostradale Salerno–Avellino, mandando in crisi la viabilità e costringendo alla chiusura di un tratto in direzione Salerno. Lo schianto ha avuto un impatto immediato: carreggiata bloccata, code in aumento e intervento urgente dei soccorsi per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Tir fuori strada sul raccordo salerno-avellino: cosa è successo. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 6 febbraio lungo il raccordo Salerno–Avellino, in direzione Salerno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir fuori strada, carreggiata chiusa e traffico in tilt Approfondimenti su Salerno Avellino Tir si schianta sul raccordo Salerno-Avellino, strada chiusa e traffico in tilt: incidente a Fisciano Un tir con rimorchio si è schiantato questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino a Fisciano. Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autista Questa mattina un tir è finito fuori strada lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza di Fisciano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Salerno Avellino Argomenti discussi: Grave incidente in superstrada: travolto dopo essere sceso dall'auto in panne; Morto l’uomo travolto sul raccordo: aveva 46 anni. E' caccia al pirata della strada; Incidente tra Bitonto e Palese: morto un 29enne di Giovinazzo, anche un ferito; ORBASSANO - Terribile schianto sul raccordo Torino-Pinerolo vicino allo svincolo di Candiolo: auto distrutta - FOTO. Tir si schianta sul Raccordo: strada bloccata e traffico paralizzato, soccorsi sul postoTir perde il controllo a Fisciano: carreggiata bloccata e traffico in tilt sul Raccordo Salerno–Avellino. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autistaRipercussioni sul traffico autostradale lungo il raccordo con la formazione di una lunga coda prima dell’uscita di Fisciano ... salernotoday.it Raccordo Salerno-Avellino, tir finisce fuori strada: autista soccorso, traffico in tilt facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.