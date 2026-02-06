Terribile incidente sul raccordo Salerno-Avellino | tir fuori strada carreggiata chiusa e traffico in tilt

Una mattina da incubo sul raccordo Salerno-Avellino. Un tir è uscito di strada poco dopo le otto, provocando la chiusura di un tratto in direzione Salerno. Il traffico si è subito bloccato, creando lunghe code e disagi per chi percorreva quella strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente. La carreggiata rimane chiusa, e i mezzi pesanti sono bloccati in attesa di interventi. La viabilità sulla principale arteria campana è completamente in

Mattinata di paura su uno dei collegamenti più battuti della Campania: un mezzo pesante è finito fuori strada lungo il raccordo autostradale Salerno–Avellino, mandando in crisi la viabilità e costringendo alla chiusura di un tratto in direzione Salerno. Lo schianto ha avuto un impatto immediato: carreggiata bloccata, code in aumento e intervento urgente dei soccorsi per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Tir fuori strada sul raccordo salerno-avellino: cosa è successo. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 6 febbraio lungo il raccordo Salerno–Avellino, in direzione Salerno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

