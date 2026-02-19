Meta presenta occhiali a display e smartwatch per salute e intelligenza artificiale entro quest’anno

Meta ha annunciato che entro la fine dell’anno lancerà occhiali a display e uno smartwatch dedicato alla salute e all’intelligenza artificiale. La società punta a integrare tecnologie di monitoraggio per la salute, come il rilevamento di battito e stress, direttamente nei dispositivi indossabili. Questi prodotti saranno collegati a Meta AI, permettendo agli utenti di ricevere assistenza personalizzata e analisi in tempo reale. La presentazione ufficiale si avrà nelle prossime settimane, mentre i primi modelli saranno disponibili entro l’anno.

Questo testo sintetizza i piani di Meta per uno smartwatch, con focus su monitoraggio sanitario e integrazione con Meta AI. Emergenza di sviluppi su occhiali intelligenti con display previsti entro il 2026, accompagnati dal codice in uso Malibu 2. L’obiettivo è offrire esperienze avanzate legate alla salute e all’ intelligenza artificiale, mantenendo una visione integrata dell’ecosistema. anticipazioni sullo smartwatch di meta. Secondo rapporti recenti, Meta rivede i piani per un orologio smart, con una attenzione al monitoraggio della salute e all’ integrazione con Meta AI. Il programma sarebbe contraddistinto dal nome in codice Malibu 2 e prevedrebbe un lancio entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

