Rita De Crescenzo su Tiktok | napoletani a Roccaraso anche quest'anno Il sindaco | bus turistici a numero chiuso

Rita De Crescenzo ha annunciato su TikTok l’intenzione di recarsi anche quest’anno a Roccaraso. In risposta alle recenti polemiche, il sindaco della località ha confermato l’applicazione del numero chiuso per i bus turistici, per garantire la sicurezza e la gestione del flusso di visitatori. Questa decisione mira a regolamentare l’afflusso nella nota località sciistica, mantenendo un equilibrio tra turismo e sostenibilità.

