Ti metto in una Renault 4 due condannati per le minacce a Giorgia Meloni | la sentenza per i post con Aldo Moro e il brano della band P38

Il Tribunale di Milano ha condannato a tre mesi di reclusione senza sospensione due uomini di 32 e 49 anni. I due sono stati riconosciuti colpevoli di aver rivolto minacce aggravate alla premier Giorgia Meloni. La condanna deriva da post pubblicati online, tra cui uno con la frase «Ti metto in una Renault 4» e riferimenti a eventi storici e a una band musicale.

Il Tribunale di Milano ha condannato a tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena, due uomini di 32 e 49 anni accusati di minaccia aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni. I fatti risalgono all'agosto del 2022, nelle settimane precedenti al voto che avrebbe sancito la vittoria del centrodestra. Secondo le indagini della Digos e del pm Alessandro Gobbis, i due avrebbero pubblicato sui social contenuti dal forte valore intimidatorio, evocando uno dei capitoli più bui della storia repubblicana, quello sul rapimento e sull'uccisione di Aldo Moro. Il cuore dell'imputazione riguarda la pubblicazione di post in cui si faceva riferimento all'ascesa politica della leader di Fratelli d'Italia, scrivendo che sarebbe diventata «la prima premier donna di un partito di destra in Italia».