Due detenuti ad Ancona hanno devastato una cella e minacciato un agente di polizia penitenziaria con una lametta, creando un grave episodio di violenza e intimidazione all’interno del carcere.

© Anconatoday.it - Minacce al poliziotto con una lametta in mano e cella distrutta. «Come entri vedrai che ti faccio», condannati due detenuti

ANCONA – Una cella distrutta e un poliziotto della penitenziaria minacciato di morte, brandendo una lametta da barba. «Come entri vedrai che ti faccio». L'ora d'aria era finita nel peggiore dei modi all'interno della quinta sezione del carcere di Montacuto dove due detenuti, il 6 febbraio del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

