Minacce al poliziotto con una lametta in mano e cella distrutta Come entri vedrai che ti faccio condannati due detenuti

Due detenuti ad Ancona hanno devastato una cella e minacciato un agente di polizia penitenziaria con una lametta, creando un grave episodio di violenza e intimidazione all’interno del carcere.

