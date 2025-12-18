Minacce al poliziotto con una lametta in mano e cella distrutta Come entri vedrai che ti faccio condannati due detenuti
Due detenuti ad Ancona hanno devastato una cella e minacciato un agente di polizia penitenziaria con una lametta, creando un grave episodio di violenza e intimidazione all’interno del carcere.
ANCONA – Una cella distrutta e un poliziotto della penitenziaria minacciato di morte, brandendo una lametta da barba. «Come entri vedrai che ti faccio». L'ora d'aria era finita nel peggiore dei modi all'interno della quinta sezione del carcere di Montacuto dove due detenuti, il 6 febbraio del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Sarkozy entra in carcere, lascia casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno
Leggi anche: Carcere di Ivrea: scoperti e denunciati due detenuti con lo smartphone in cella
Ancona: Droga, pericolosi ordigni esplosivi in casa e minacce e lesioni a un poliziotto: 30enne nei guai facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.